Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Juliet Mills Awards

Awards and nominations of Juliet Mills

Juliet Mills
Awards and nominations of Juliet Mills
Golden Globes, USA 1973 Golden Globes, USA 1973
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1971 Golden Globes, USA 1971
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 1975 Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Single Performance by a Supporting Actress in a Comedy or Drama Special
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more