Kinoafisha
Persons
Juliet Mills
Awards
Awards and nominations of Juliet Mills
Juliet Mills
About
Filmography
Awards and nominations of Juliet Mills
Golden Globes, USA 1973
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1971
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Single Performance by a Supporting Actress in a Comedy or Drama Special
Winner
