Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Rodrigo García Awards

Awards and nominations of Rodrigo García

Rodrigo García
Awards and nominations of Rodrigo García
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Un Certain Regard Award
Winner
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Sundance Film Festival 1999 Sundance Film Festival 1999
NHK Award
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more