Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Rodrigo García
Awards
Awards and nominations of Rodrigo García
Rodrigo García
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Rodrigo García
Cannes Film Festival 2000
Un Certain Regard Award
Winner
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Sundance Film Festival 1999
NHK Award
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree