Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Masahiko Nishimura
Masahiko Nishimura
Kinoafisha
Persons
Masahiko Nishimura
Masahiko Nishimura
Masahiko Nishimura
Date of Birth
12 December 1960
Age
65 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor
Height
178 cm (5 ft 10 in)
Actor type
Dramatic actor, Voice actor, Comedy actor
Popular Films
8.3
Princess Mononoke
(1997)
Tickets
7.7
The Wind Rises
(2013)
Tickets
7.4
Zen
(2009)
Filmography
Genre
All
Adventure
Animation
Anime
Biography
Comedy
Drama
Fairy Tale
History
Thriller
Year
All
2019
2013
2009
1997
All
4
Films
4
Actor
4
6.2
Hikkoshi daimyô!
Hikkoshi daimyô!
Comedy, History
2019, Japan
7.7
The Wind Rises
Kaze tachinu / The Wind Rises
Drama, Animation, Anime
2013, Japan
Watch trailer
Tickets
7.4
Zen
Zen
Biography, Drama
2009, Japan
8.3
Princess Mononoke
Mononoke-hime / Princess Mononoke
Anime, Fairy Tale, Adventure, Animation, Thriller, Drama
1997, Japan
Watch trailer
Tickets
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree