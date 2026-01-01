Menu
Masahiko Nishimura
Date of Birth
12 December 1960
Age
65 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor
Height
178 cm (5 ft 10 in)
Actor type
Dramatic actor, Voice actor, Comedy actor

Popular Films

Princess Mononoke 8.3
Princess Mononoke (1997)
The Wind Rises 7.7
The Wind Rises (2013)
Zen 7.4
Zen (2009)

Filmography

Genre
Year
Hikkoshi daimyô! 6.2
Hikkoshi daimyô!
Comedy, History 2019, Japan
The Wind Rises 7.7
The Wind Rises
Drama, Animation, Anime 2013, Japan
Zen 7.4
Zen
Biography, Drama 2009, Japan
Princess Mononoke 8.3
Princess Mononoke
Anime, Fairy Tale, Adventure, Animation, Thriller, Drama 1997, Japan
