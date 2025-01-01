Michael Cuesta

Menu
Awards
About
Filmography
Awards
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2013
Best International
Nominee
Best International
Nominee
Sundance Film Festival 2001
Dramatic
Nominee
