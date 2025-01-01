Menu
Michael Cuesta
Awards and nominations of Michael Cuesta
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2013 BAFTA Awards 2013
Best International
Nominee
Sundance Film Festival 2001 Sundance Film Festival 2001
Dramatic
Nominee
