Kinoafisha Persons Jessica Yu Awards

Awards and nominations of Jessica Yu

Jessica Yu
Academy Awards, USA 1997 Academy Awards, USA 1997
Best Documentary Short Film
Winner
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Nominee
Nominee
Sundance Film Festival 2007 Sundance Film Festival 2007
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2004 Sundance Film Festival 2004
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 1999 Sundance Film Festival 1999
Documentary
Nominee
