Jessica Yu
Awards
Awards and nominations of Jessica Yu
Jessica Yu
About
Filmography
Awards
Academy Awards, USA 1997
Best Documentary Short Film
Winner
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Nominee
Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Nominee
Sundance Film Festival 2007
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2004
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 1999
Documentary
Nominee
