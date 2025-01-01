Menu
John Oliver
Awards
Awards and nominations of John Oliver
John Oliver
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of John Oliver
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Scripted Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Scripted Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2018
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2017
Best Host
Nominee
