Kinoafisha Persons John Oliver Awards

Awards and nominations of John Oliver

John Oliver
Awards and nominations of John Oliver
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Scripted Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Scripted Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2017 MTV Movie + TV Awards 2017
Best Host
Nominee
