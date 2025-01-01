Menu
Kinoafisha Persons Pierfrancesco Favino Awards

Pierfrancesco Favino
Awards and nominations of Pierfrancesco Favino
Venice Film Festival 2020 Venice Film Festival 2020
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 2014 Venice Film Festival 2014
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Venice Film Festival 2004 Venice Film Festival 2004
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
