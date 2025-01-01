Menu
Marlen Huciev
Awards
About
Filmography
Awards
Venice Film Festival 1965
Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1992
Competition
Winner
Alfred Bauer Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
