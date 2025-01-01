Menu
Kinoafisha Persons Marlen Huciev Awards

Awards and nominations of Marlen Huciev

Venice Film Festival 1965 Venice Film Festival 1965
Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1992 Berlin International Film Festival 1992
Competition
Winner
Alfred Bauer Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
