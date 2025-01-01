Menu
Toni Servillo
Awards
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Toni Servillo
Venice Film Festival 2021
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 2007
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 2001
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
