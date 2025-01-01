Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Toni Servillo Awards

Awards and nominations of Toni Servillo

Toni Servillo
Awards and nominations of Toni Servillo
Venice Film Festival 2021 Venice Film Festival 2021
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 2007 Venice Film Festival 2007
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 2001 Venice Film Festival 2001
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more