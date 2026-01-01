Cast
Olga Zabotkina
Katya Tatarinova
Lyudmila Bezuglaya
Katya Tatarinova as a Child
Boris Arakelov
Romashka as a Child
Eduard Kuznetsov
Valya Zhukov as a Child
Inna Kondrateva
Mariya Vasilyevna
Leonid Gallis
Headmaster Nikolay Tatarinov
Cast and Crew
Director
Vladimir Vengerov
Writer
Yevgeny Gabrilovich, Veniamin Kaverin
Composer
Oleg Karavaychuk
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 38 minutes
Production year
1955
World premiere
16 November 1955
Release date
|28 March 1956
|Russia
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|16+
|16 November 1955
|USSR
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Production
Lenfilm Studio
Also known as
Dva kapitana, Dos capitanes, Dva kapetana, Dwaj kapitanowie, Kaksi kapteenia, Két kapitány, Two Captains, Два капитана, Deux capitaines, Два капітани