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Poster of Two Captains
6.9
Kinoafisha Films Two Captains
6.9

Two Captains

, 1955
Dva kapitana
USSR / Adventure / 18+
Poster of Two Captains
6.9

Cast

Aleksandr Mikhaylov
Sanya Grigoryev
Olga Zabotkina
Katya Tatarinova
Anatoliy Adoskin
Anatoliy Adoskin
Valya Zhukov
Evgeniy Lebedev
Evgeniy Lebedev
Romashov
Tatyana Pelttser
Tatyana Pelttser
Boris Belyayev
Sanya Grigoryev as a Child
Lyudmila Bezuglaya
Katya Tatarinova as a Child
Boris Arakelov
Romashka as a Child
Eduard Kuznetsov
Valya Zhukov as a Child
Inna Kondrateva
Mariya Vasilyevna
Leonid Gallis
Headmaster Nikolay Tatarinov
Director Vladimir Vengerov
Writer Yevgeny Gabrilovich, Veniamin Kaverin
Composer Oleg Karavaychuk
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1955
World premiere 16 November 1955
Release date
28 March 1956 Russia 16+
16 November 1955 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Dva kapitana, Dos capitanes, Dva kapetana, Dwaj kapitanowie, Kaksi kapteenia, Két kapitány, Two Captains, Два капитана, Deux capitaines, Два капітани

Film rating

6.9
Rate 12 votes
6.9 IMDb
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