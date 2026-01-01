Menu
Glenne Headly
Awards and nominations of Glenne Headly
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
