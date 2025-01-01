Menu
Awards and nominations of Mathieu Kassovitz

Mathieu Kassovitz
Cannes Film Festival 1995 Cannes Film Festival 1995
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1991 Cannes Film Festival 1991
Perspectives du Cinéma Award
Winner
Cannes Film Festival 1997 Cannes Film Festival 1997
Palme d'Or
Nominee
