Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Mathieu Kassovitz
Awards
Awards and nominations of Mathieu Kassovitz
Mathieu Kassovitz
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Mathieu Kassovitz
Cannes Film Festival 1995
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1991
Perspectives du Cinéma Award
Winner
Cannes Film Festival 1997
Palme d'Or
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree