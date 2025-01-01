Menu
Aleksey Frandetti

Date of Birth
15 January 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor

Filmography

Genre
Year
Schaste moe
Schaste moe
Musical, War 2020, Russia
Kvest
Kvest
Drama, Action, Mystery 2015, Russia/Latvia
Winter Journey Zimniy put
Drama 2013, Russia
Ot vinta 3D Ot vinta 3D
Animation 2012, Russia
Cruelty Cruelty
Drama 2007, Russia
