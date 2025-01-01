Menu
Aleksey Frandetti
Aleksey Frandetti
Aleksey Frandetti
Aleksey Frandetti
Date of Birth
15 January 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor
Popular Films
7.4
Winter Journey
(2013)
5.8
Cruelty
(2007)
4.5
Ot vinta 3D
(2012)
Filmography
Genre
All
Action
Animation
Drama
Musical
Mystery
War
Year
All
2020
2015
2013
2012
2007
All
5
Films
4
TV Shows
1
Director
1
Actor
4
Schaste moe
Musical, War
2020, Russia
Kvest
Drama, Action, Mystery
2015, Russia/Latvia
7.4
Winter Journey
Zimniy put
Drama
2013, Russia
Watch trailer
4.5
Ot vinta 3D
Ot vinta 3D
Animation
2012, Russia
Watch trailer
5.8
Cruelty
Cruelty
Drama
2007, Russia
