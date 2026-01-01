Menu
Jean-Stéphane Bron
Awards
Awards and nominations of Jean-Stéphane Bron
Jean-Stéphane Bron
Cannes Film Festival 2010
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Moscow International Film Festival 2017
Best Film of the Documentary Competition
Winner
Moscow International Film Festival 2014
Best Film of the Documentary Competition
Nominee
