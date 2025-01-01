Menu
Awards and nominations of Michael Cristofer

Michael Cristofer
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Nominee
Razzie Awards 1991 Razzie Awards 1991
Worst Screenplay
Nominee
