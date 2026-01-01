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Kinoafisha
Persons
Monica Vitti
Awards
Awards and nominations of Monica Vitti
Monica Vitti
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Monica Vitti
BAFTA Awards 1961
Best Foreign Actress
Nominee
Venice Film Festival 1995
Career Golden Lion
Winner
Berlin International Film Festival 1984
Best Actress
Winner
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