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Kinoafisha Persons Monica Vitti Awards

Awards and nominations of Monica Vitti

Monica Vitti
Awards and nominations of Monica Vitti
BAFTA Awards 1961 BAFTA Awards 1961
Best Foreign Actress
Nominee
Venice Film Festival 1995 Venice Film Festival 1995
Career Golden Lion
Winner
Berlin International Film Festival 1984 Berlin International Film Festival 1984
Best Actress
Winner
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