Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Leonid Filatov Awards

Awards and nominations of Leonid Filatov

Awards and nominations of Leonid Filatov
Sochi Open Russian Film Festival 1991 Sochi Open Russian Film Festival 1991
Full-Length Film
Winner
Moscow International Film Festival 1991 Moscow International Film Festival 1991
Golden St. George
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more