Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Yves Montand
Awards
Awards and nominations of Yves Montand
Yves Montand
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Yves Montand
Primetime Emmy Awards 1962
Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series
Nominee
BAFTA Awards 1988
Best Actor
Nominee
BAFTA Awards 1961
Best Foreign Actor
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree