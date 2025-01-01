Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Yves Montand Awards

Awards and nominations of Yves Montand

Yves Montand
Awards and nominations of Yves Montand
Primetime Emmy Awards 1962 Primetime Emmy Awards 1962
Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series
Nominee
BAFTA Awards 1988 BAFTA Awards 1988
Best Actor
Nominee
BAFTA Awards 1961 BAFTA Awards 1961
Best Foreign Actor
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more