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Kinoafisha Persons Lindsay Anderson Awards

Awards and nominations of Lindsay Anderson

Lindsay Anderson
Awards and nominations of Lindsay Anderson
Cannes Film Festival 1969 Cannes Film Festival 1969
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1982 Cannes Film Festival 1982
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1973 Cannes Film Festival 1973
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1963 Cannes Film Festival 1963
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1969 BAFTA Awards 1969
Best Direction
Nominee
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