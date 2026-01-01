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Kinoafisha
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Lindsay Anderson
Awards
Awards and nominations of Lindsay Anderson
Lindsay Anderson
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Lindsay Anderson
Cannes Film Festival 1969
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1982
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1973
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1963
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1969
Best Direction
Nominee
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