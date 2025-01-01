Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Kinoafisha
Persons
Jason Priestley
Awards
Awards and nominations of Jason Priestley
Jason Priestley
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Jason Priestley
Golden Globes, USA 1995
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 1993
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Toronto International Film Festival 2013
Best Canadian Film
Winner
