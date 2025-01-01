Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Jason Priestley Awards

Awards and nominations of Jason Priestley

Jason Priestley
Awards and nominations of Jason Priestley
Golden Globes, USA 1995 Golden Globes, USA 1995
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 1993 Golden Globes, USA 1993
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Toronto International Film Festival 2013 Toronto International Film Festival 2013
Best Canadian Film
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more