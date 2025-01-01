Menu
Awards and nominations of Barbara Sukowa

Barbara Sukowa
Cannes Film Festival 1986 Cannes Film Festival 1986
Best Actress
Winner
Venice Film Festival 1981 Venice Film Festival 1981
Best Actress
Winner
