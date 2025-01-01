Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Victoria Abril Awards

Awards and nominations of Victoria Abril

Victoria Abril
Awards and nominations of Victoria Abril
Berlin International Film Festival 1993 Berlin International Film Festival 1993
Berlinale Camera
Winner
Berlin International Film Festival 1991 Berlin International Film Festival 1991
Best Actress
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more