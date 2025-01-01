Menu
Gregg Araki
Awards
Awards and nominations of Gregg Araki
Cannes Film Festival 2010
Queer Palm
Winner
Cannes Film Festival 2007
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Venice Film Festival 2004
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 1992
Dramatic
Nominee
