Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Gregg Araki Awards

Awards and nominations of Gregg Araki

Gregg Araki
Awards and nominations of Gregg Araki
Cannes Film Festival 2010 Cannes Film Festival 2010
Queer Palm
Winner
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Venice Film Festival 2004 Venice Film Festival 2004
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 1992 Sundance Film Festival 1992
Dramatic
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more