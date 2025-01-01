Menu
Awards and nominations of Julianne Nicholson

Julianne Nicholson
Awards and nominations of Julianne Nicholson
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Winner
Screen Actors Guild Awards 2014 Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Nominee
