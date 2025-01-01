Menu
Billie Piper
Awards and nominations of Billie Piper
BAFTA Awards 2023 BAFTA Awards 2023
Leading Actress
Nominee
BAFTA Awards 2021 BAFTA Awards 2021
Drama Series
Nominee
 Drama Series
Nominee
 Leading Actress
Nominee
BAFTA Awards 2019 BAFTA Awards 2019
Supporting Actress
Nominee
