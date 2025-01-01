Menu
Billie Piper
Awards
Awards and nominations of Billie Piper
Billie Piper
BAFTA Awards 2023
Leading Actress
Nominee
BAFTA Awards 2021
Drama Series
Nominee
Drama Series
Nominee
Leading Actress
Nominee
BAFTA Awards 2019
Supporting Actress
Nominee
