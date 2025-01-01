Menu
Awards and nominations of Jane Adams

Jane Adams
Golden Globes, USA 2010 Golden Globes, USA 2010
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Sundance Film Festival 2000 Sundance Film Festival 2000
Dramatic
Winner
Winner
