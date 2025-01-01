Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Carl Reiner
Awards
Awards and nominations of Carl Reiner
Carl Reiner
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Carl Reiner
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Writing Achievement in Variety
Winner
Outstanding Writing Achievement in Variety
Winner
Primetime Emmy Awards 1966
Outstanding Comedy Series
Winner
Special Classification of Individual Achievements
Nominee
Primetime Emmy Awards 1965
Outstanding Program Achievements in Entertainment
Winner
Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Writers
Nominee
Primetime Emmy Awards 1964
Outstanding Writing Achievement in Comedy or Variety
Winner
Outstanding Program Achievement in the Field of Comedy
Winner
Primetime Emmy Awards 1963
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Winner
Outstanding Program Achievement in the Field of Humor
Winner
Primetime Emmy Awards 1962
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Winner
Primetime Emmy Awards 1958
Best Continuing Supporting Performance by an Actor in a Dramatic or Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1957
Best Supporting Performance by an Actor
Winner
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Narrator
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Special Class Program
Nominee
Outstanding Special Class Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1956
Best Actor in a Supporting Role
Nominee
Primetime Emmy Awards 1954
Best Series Supporting Actor
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2002
Best On-Screen Team
Nominee
Best On-Screen Team
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree