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Kinoafisha Persons Oh Yeong-su Awards

Awards and nominations of Oh Yeong-su

Oh Yeong-su
Awards and nominations of Oh Yeong-su
Golden Globes, USA 2022 Golden Globes, USA 2022
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2022 Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
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