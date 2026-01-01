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Kinoafisha
Persons
Oh Yeong-su
Awards
Awards and nominations of Oh Yeong-su
Oh Yeong-su
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Oh Yeong-su
Golden Globes, USA 2022
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
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