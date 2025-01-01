Menu
Kinoafisha Persons Peter Sollett Awards

Awards and nominations of Peter Sollett

Peter Sollett
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Cinefondation Award
Winner
Cannes Film Festival 2002 Cannes Film Festival 2002
Un Certain Regard Award
Nominee
 Golden Camera
Nominee
Sundance Film Festival 2000 Sundance Film Festival 2000
Short Filmmaking Award
Winner
