Peter Sollett
Peter Sollett
Cannes Film Festival 2000
Cinefondation Award
Winner
Cannes Film Festival 2002
Un Certain Regard Award
Nominee
Golden Camera
Nominee
Sundance Film Festival 2000
Short Filmmaking Award
Winner
