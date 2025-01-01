Menu
Matthew Modine
Golden Globes, USA 1994
Special Award
Winner
Special Award
Winner
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1998
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
Venice Film Festival 1993
Special Volpi Cup
Winner
Special Volpi Cup
Winner
Venice Film Festival 1983
Best Actor
Winner
Best Actor
Winner
Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
