Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Danis Tanovic
Awards
Awards and nominations of Danis Tanovic
Danis Tanovic
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Danis Tanovic
Cannes Film Festival 2001
Best Screenplay
Winner
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2002
UNESCO Award
Winner
UNESCO Award
Winner
Venice Film Festival 2010
Best Film (Venice Days)
Nominee
Berlin International Film Festival 2016
Grand Jury Prize
Winner
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2013
Jury Grand Prix
Winner
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree