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Kinoafisha Persons Samira Makhmalbaf Awards

Awards and nominations of Samira Makhmalbaf

Samira Makhmalbaf
Awards and nominations of Samira Makhmalbaf
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1998 Cannes Film Festival 1998
Un Certain Regard Award
Nominee
 Golden Camera
Nominee
Venice Film Festival 2002 Venice Film Festival 2002
UNESCO Award
Winner
UNESCO Award
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2008 Tallinn Black Nights Film Festival 2008
Special Mention
Winner
Grand Prize
Nominee
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