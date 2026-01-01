Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
David Hyde Pierce
Awards
Awards and nominations of David Hyde Pierce
David Hyde Pierce
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of David Hyde Pierce
Golden Globes, USA 2001
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1998
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1997
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1996
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1995
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2000
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1996
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Cast
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Cast
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2004
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2003
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2002
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2001
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1999
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1998
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1997
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1995
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree