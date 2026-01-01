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Oksana Mysina
Oksana Mysina
Kinoafisha
Persons
Oksana Mysina
Oksana Mysina
Oksana Mysina
Date of Birth
15 March 1961
Age
65 years old
Zodiac sign
Pisces
Place of Birth
Yenakiieve, Soviet Union
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.8
Tatyanina noch
(2014)
6.9
The Big Exchange
(1992)
6.9
Poor Poor Paul
(2003)
Filmography
V moey ruke lish gorstka pepla
Documentary
2017, Russia
7.8
Tatyanina noch
Drama
2014, Russia
3.9
Khraniteli seti
Khraniteli seti
Action, Sci-Fi
2009, Russia
5.3
Uroki obolscheniya
Uroki obolscheniya
Romantic
2008, Russia
Krovavaya Meri
Comedy
2007, Russia
4.8
Agitbrigada «Bey vraga!»
Agitbrigada «Bey vraga!»
Comedy, Drama
2007, Russia
6.5
Andersen. Life Without Love
Andersen. Life Without Love
Biography, Romantic, Fairy Tale
2006, Russia
Watch trailer
6.9
Poor Poor Paul
Bednyy, bednyy Pavel
Drama, History
2003, Russia
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