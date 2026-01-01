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Oksana Mysina
Oksana Mysina Oksana Mysina
Kinoafisha Persons Oksana Mysina

Oksana Mysina

Oksana Mysina

Date of Birth
15 March 1961
Age
65 years old
Zodiac sign
Pisces
Place of Birth
Yenakiieve, Soviet Union
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Tatyanina noch 7.8
Tatyanina noch (2014)
The Big Exchange 6.9
The Big Exchange (1992)
Poor Poor Paul 6.9
Poor Poor Paul (2003)

Filmography

V moey ruke lish gorstka pepla
Documentary 2017, Russia
Tatyanina noch 7.8
Tatyanina noch
Drama 2014, Russia
Khraniteli seti 3.9
Khraniteli seti Khraniteli seti
Action, Sci-Fi 2009, Russia
Uroki obolscheniya 5.3
Uroki obolscheniya Uroki obolscheniya
Romantic 2008, Russia
Krovavaya Meri
Krovavaya Meri
Comedy 2007, Russia
Agitbrigada «Bey vraga!» 4.8
Agitbrigada «Bey vraga!» Agitbrigada «Bey vraga!»
Comedy, Drama 2007, Russia
Andersen. Life Without Love 6.5
Andersen. Life Without Love Andersen. Life Without Love
Biography, Romantic, Fairy Tale 2006, Russia
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Poor Poor Paul 6.9
Poor Poor Paul Bednyy, bednyy Pavel
Drama, History 2003, Russia
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