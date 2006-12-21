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Poster of Andersen. Life Without Love
6.5
Andersen. Life Without Love - Clip
Kinoafisha Films Andersen. Life Without Love
6.5

Andersen. Life Without Love

, 2006
Andersen. Life Without Love
Russia / Biography, Romantic, Fairy Tale / 18+
Trailers
Poster of Andersen. Life Without Love
6.5
Andersen. Life Without Love - Clip
Andersen. Life Without Love  Clip

Cast

Sergey Migitsko
Sergey Migitsko
Stanislav Ryadinskiy
Stanislav Ryadinskiy
Ivan Kharatyan
Ivan Kharatyan
Little Andersen
Alyona Babenko
Alyona Babenko
Evgeniya Kryukova
Evgeniya Kryukova
Oleg Tabakov
Oleg Tabakov
Valeriy Garkalin
Valeriy Garkalin
Christian - Prince
Oksana Mysina
Oksana Mysina
Galina Tyunina
Galina Tyunina
Lyudmila Arinina
Lyudmila Arinina
Vladimir Simonov
Vladimir Simonov
Andrei Tolubeyev
Andrei Tolubeyev
Director Eldar Ryazanov
Writer Irakli Kvirikadze, Eldar Ryazanov
Composer Aleksey Rybnikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 16 minutes
Production year 2006
World premiere 21 December 2006
Release date
21 December 2006 Russia
21 December 2006 Belarus
21 December 2006 Kazakhstan
22 December 2006 USA
21 December 2006 Ukraine
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $229,140
Also known as
Andersen. Zhizn bez lyubvi, Andersen - Una vita senza amore, Andersen: Życie bez miłości, Andersen. Life Without Love, Andersenas. Gyvenimas be meilės, Untitled Eldar Ryazanov/Hans Christian Andersen Project, Андерсен. Жизнь без любви, 安徒生：没有爱情的一生

Film rating

6.5
Rate 10 votes
5.5 IMDb
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Best Russian Films 
Updated 16 June 2025

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Andersen. Life Without Love - Clip
Andersen. Life Without Love Clip
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