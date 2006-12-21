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6.5
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Andersen. Life Without Love
6.5
Andersen. Life Without Love
, 2006
Andersen. Life Without Love
Russia / Biography, Romantic, Fairy Tale / 18+
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Filming locations
6.5
Andersen. Life Without Love
Clip
Clip
Cast
Sergey Migitsko
Stanislav Ryadinskiy
Ivan Kharatyan
Little Andersen
Alyona Babenko
Evgeniya Kryukova
Oleg Tabakov
Valeriy Garkalin
Christian - Prince
Oksana Mysina
Galina Tyunina
Lyudmila Arinina
Vladimir Simonov
Andrei Tolubeyev
Director
Eldar Ryazanov
Writer
Irakli Kvirikadze
,
Eldar Ryazanov
Composer
Aleksey Rybnikov
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
2 hours 16 minutes
Production year
2006
World premiere
21 December 2006
Release date
21 December 2006
Russia
21 December 2006
Belarus
21 December 2006
Kazakhstan
22 December 2006
USA
21 December 2006
Ukraine
Budget
$12,000,000
Worldwide Gross
$229,140
Also known as
Andersen. Zhizn bez lyubvi, Andersen - Una vita senza amore, Andersen: Życie bez miłości, Andersen. Life Without Love, Andersenas. Gyvenimas be meilės, Untitled Eldar Ryazanov/Hans Christian Andersen Project, Андерсен. Жизнь без любви, 安徒生：没有爱情的一生
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Film rating
6.5
Rate
10
votes
5.5
IMDb
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Best Russian Films
Updated 16 June 2025
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Andersen. Life Without Love
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