Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Edward Speleers Awards

Awards and nominations of Edward Speleers

Edward Speleers
Awards and nominations of Edward Speleers
BAFTA Awards 2019 BAFTA Awards 2019
Best British Short Film
Nominee
 Best British Short Film
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2015 Screen Actors Guild Awards 2015
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2014 Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more