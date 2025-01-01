Меню
Эдвард Спелирс
Награды
Награды и номинации Эдвард Спелирс
Edward Speleers
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Эдвард Спелирс
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
