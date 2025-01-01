Menu
Awards and nominations of Tatyana Samoylova

Cannes Film Festival 1958 Cannes Film Festival 1958
Special Mention
Winner
BAFTA Awards 1959 BAFTA Awards 1959
Best Foreign Actress
Nominee
Moscow International Film Festival 2007 Moscow International Film Festival 2007
Special Prize
Winner
Special Prize
Winner
