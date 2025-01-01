Menu
Tatyana Samoylova
Awards and nominations of Tatyana Samoylova
Cannes Film Festival 1958
Special Mention
Winner
BAFTA Awards 1959
Best Foreign Actress
Nominee
Moscow International Film Festival 2007
Special Prize
Winner
Special Prize
Winner
