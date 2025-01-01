Anton Corbijn

Menu
Cannes Film Festival 2007
Label Europa Cinemas
Winner
Regards Jeunes Prize
Winner
Golden Camera - Special Mention
Winner
C.I.C.A.E. Award - Special Mention
Winner
Golden Camera
Nominee
C.I.C.A.E. Award
Nominee
BAFTA Awards 2008
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2014
Golden St. George
Nominee
