Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Anton Corbijn Awards

Awards and nominations of Anton Corbijn

Anton Corbijn
Awards and nominations of Anton Corbijn
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
Label Europa Cinemas
Winner
Regards Jeunes Prize
Winner
Golden Camera - Special Mention
Winner
C.I.C.A.E. Award - Special Mention
Winner
Golden Camera
Nominee
 C.I.C.A.E. Award
Nominee
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
 Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2014 Moscow International Film Festival 2014
Golden St. George
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more