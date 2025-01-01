Menu
Kinoafisha Persons Nikolay Lebedev Awards

Awards and nominations of Nikolay Lebedev

Nikolay Lebedev
Sochi Open Russian Film Festival 2013 Sochi Open Russian Film Festival 2013
People's Choice Award
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2002 Sochi Open Russian Film Festival 2002
Full-Length Film
Nominee
