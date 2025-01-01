Menu
Guillaume Gouix Awards

Awards and nominations of Guillaume Gouix

Guillaume Gouix
Cannes Film Festival 2011 Cannes Film Festival 2011
Discovery Award - Special Mention
Winner
Discovery Award
Nominee
Venice Film Festival 2014 Venice Film Festival 2014
Best Short Film
Nominee
