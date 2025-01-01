Menu
Awards and nominations of Jay Roach

Awards and nominations of Jay Roach
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Miniseries or Movie
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Miniseries or Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Television Movie
Nominee
 Outstanding Television Movie
Nominee
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
