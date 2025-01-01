Menu
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Miniseries or Movie
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Miniseries or Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Television Movie
Nominee
Outstanding Television Movie
Nominee
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
