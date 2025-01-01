Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Filipp Yankovskiy Awards

Awards and nominations of Filipp Yankovskiy

Awards and nominations of Filipp Yankovskiy
Sochi Open Russian Film Festival 2003 Sochi Open Russian Film Festival 2003
People's Choice Award
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2005 Sochi Open Russian Film Festival 2005
Full-Length Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more