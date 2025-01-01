Menu
Aleksandr Mindadze
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Aleksandr Mindadze
Window to Europe 2021
Autumn Premieres
Winner
Moscow International Film Festival 2015
Kommersant Weekend Prize
Winner
Golden St. George
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2003
Best Screenplay
Winner
Berlin International Film Festival 2011
Golden Berlin Bear
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2007
Full-Length Film
Nominee
