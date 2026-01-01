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Kinoafisha
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Adele Exarchopoulos
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Awards and nominations of Adele Exarchopoulos
Adele Exarchopoulos
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Awards and nominations of Adele Exarchopoulos
Cannes Film Festival 2014
Female Revelation
Winner
Cannes Film Festival 2013
Palme d'Or
Winner
Palme d'Or
Winner
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