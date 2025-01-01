Menu
Brad Bird
Awards
Awards and nominations of Brad Bird
Awards
Awards and nominations of Brad Bird
Academy Awards, USA 2008
Best Animated Feature Film
Winner
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2005
Best Animated Feature Film
Winner
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2019
Best Animated Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2008
Best Animated Film
Winner
BAFTA Awards 2005
Best Feature Film
Winner
Best Feature Film
Winner
BAFTA Awards 2000
Best Feature Film
Winner
Best Feature Film
Winner
BAFTA Awards 2019
Best Animated Featured Film
Nominee
