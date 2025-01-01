Menu
Fabrizio Bentivoglio
Venice Film Festival 2000 Venice Film Festival 2000
Best Actor
Winner
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 1999 Venice Film Festival 1999
FEDIC Award - Special Mention
Winner
Venice Film Festival 1996 Venice Film Festival 1996
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 1993 Venice Film Festival 1993
Best Actor
Winner
Best Actor
Winner
