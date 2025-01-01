Menu
Awards and nominations of Rihanna

Rihanna
Academy Awards, USA 2023 Academy Awards, USA 2023
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Golden Globes, USA 2023 Golden Globes, USA 2023
Best Song
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Variety Special (Live)
Nominee
Razzie Awards 2013 Razzie Awards 2013
Worst Supporting Actress
Winner
MTV Movie + TV Awards 2014 MTV Movie + TV Awards 2014
Best Cameo
Winner
MTV Movie + TV Awards 2023 MTV Movie + TV Awards 2023
Best Song
Nominee
