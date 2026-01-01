Меню
Награды и номинации Рианна
Оскар 2023
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая песня
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Золотая малина 2013
Худшая женская роль второго плана
Победитель
MTV Movie Awards 2014
Best Cameo
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучшая песня
Номинант
