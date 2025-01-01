Menu
Kinoafisha Persons Lynn Shelton Awards

Awards and nominations of Lynn Shelton

Lynn Shelton
Cannes Film Festival 2009 Cannes Film Festival 2009
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Limited Series
Nominee
 Outstanding Limited Series
Nominee
Sundance Film Festival 2009 Sundance Film Festival 2009
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2013 Sundance Film Festival 2013
Dramatic
Nominee
