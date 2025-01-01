Menu
Lynn Shelton
Awards
Awards and nominations of Lynn Shelton
Lynn Shelton
Cannes Film Festival 2009
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Nominee
Outstanding Limited Series
Nominee
Outstanding Limited Series
Nominee
Sundance Film Festival 2009
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2013
Dramatic
Nominee
